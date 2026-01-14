محفوظ اور پائیدار آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنائینگے :وزیر اعظم
شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کے وفد کی ملاقات کیش لیس نظام کی توسیع ، آفات کیلئے تیاری میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر گفتگو
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیر اعظم شہباز شریف نے فائیو جی سمیت جدید نیٹ ورکس میں ایرکسن کے عالمی تجربات سے استفادہ کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی ضروریات کے مطابق محفوظ اور پائیدار آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنائیں گے ۔ شہباز شریف سے معروف سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کے وفد نے منگل کو ملاقات کی۔ وفد کی قیادت کمپنی کے صدر اور مارکیٹ ایریا یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے سربراہ پیٹرک جوہانسن کر رہے تھے ۔ وزیراعظم نے وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاکستان میں ایرکسن کی چھ دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری اور ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں اس کے کردار کو سراہا۔
ملاقات میں اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لئے نیکسٹ جنریشن ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے فائیو جی سمیت جدید نیٹ ورکس میں ایرکسن کے عالمی تجربات سے استفادہ کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں ڈیجیٹل مہارتوں کی ترقی، مالی شمولیت اور کیش لیس ادائیگی کے نظام کی توسیع کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات کے لئے تیاری اور ادارہ جاتی تیاری کو مزید بہتر بنانے کے لئے ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔