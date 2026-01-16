صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفری پابندی فہرست،فواد کی توہین عدالت درخواست پر وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب

  • پاکستان
سفری پابندی فہرست،فواد کی توہین عدالت درخواست پر وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے عدالتی حکم کے باجود سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے پر۔۔۔

 توہین عدالت درخواست میں وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے فریقین کو جواب کیلئے نوٹس جاری کردیئے ۔گزشتہ روز فوادچودھری کی درخواست پر سماعت کے دوران فیصل فرید چودھری ایڈووکیٹ عدالت پیش ہوئے اور موقف اختیار کیاکہ عدالتی احکامات کے باوجود تاحال فوادچودھری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہیں نکالاگیا،استدعا ہے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے ،عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak