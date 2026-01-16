صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ماہ میں عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا

  • پاکستان
ایک ماہ میں عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا

سینیٹر فلک ناز، انعام اللہ یوسفزئی اور صفدر حسین ملاقات کے بغیرواپس روانہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ، ووٹ چوری بڑا جرم، نیاز اللہ نیازی

راولپنڈی (خبر نگار)بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، ملاقات فہرست میں شامل دو رہنما اڈیالہ جیل نہیں آئے،  فہرست میں 6 رہنمائوں میں سے 4 نیاز اللہ نیازی، سینیٹر فلک ناز، انعام اللہ خان یوسفزئی اور صفدر حسین تھے ، وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئے لیکن کسی کو بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، لسٹ میں شامل پی ٹی آئی رہنما عمران شوکت اور سعد علی خان اڈیالہ جیل نہیں پہنچے ، اڈیالہ روڈ داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو میں ترجمان بانی نیاز اللہ کا مزید کہنا تھا کہ کسی پارٹی لیڈر کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی،چار ہفتوں سے کسی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی، قیدی کا حق ہے کہ وہ ہفتے میں دو بار اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرے ، ہماری توہین عدالت کی درخواستیں بھی مختلف عدالتوں میں پڑی ہیں، 26 ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ مکمل طور پر ایگزیکٹو کے نیچے ہے ، میں نے کبھی فوجی ادارے کے خلاف بات نہیں کی لیکن مجھے بھی ملاقات کرنے نہیں دی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ جنگ نہیں ہے ، آئین پاکستان میں ہر ادارے کی حدود متعین ہے ، ووٹ چوری سے بڑا جرم کوئی نہیں ہمارا ووٹ چوری کیا گیا، ہم نہیں چاہتے جمہوریت ڈی ریل ہو، ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائیں پھر جس کو ووٹ ملتے ہیں وہ حکومت بنائے ۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak