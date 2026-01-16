اپوزیشن لیڈر تعیناتی کیلئے سپیکر کی آئینی ماہرین سے مشاورت
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، سپیکر ایازصادق نے اسمبلی حکام اور آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کرلی۔
قانونی ماہرین نے سپیکر کو محمود اچکزئی کا نام ایوان میں ہی اعلان کرنے کی رائے دیدی۔ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام بھی اسی ایوان کے اندر ہونا چاہیے ۔آئینی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا باضابطہ اعلان قومی اسمبلی کے فلور پر ہی کیا جائے۔