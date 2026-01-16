صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوزیشن لیڈر تعیناتی کیلئے سپیکر کی آئینی ماہرین سے مشاورت

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، سپیکر ایازصادق نے اسمبلی حکام اور آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کرلی۔

قانونی ماہرین نے سپیکر کو محمود اچکزئی کا نام ایوان میں ہی اعلان کرنے کی رائے دیدی۔ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام بھی اسی ایوان کے اندر ہونا چاہیے ۔آئینی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا باضابطہ اعلان قومی اسمبلی کے فلور پر ہی کیا جائے۔

