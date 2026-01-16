صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے سال کی پہلی انسداد پولیو مہم 2فروری سے شروع ہوگی

  پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزارت قومی صحت کے مطابق سال 2026کی پہلی قومی پولیو مہم ملک بھر میں 2تا 8فروری کو منعقد کی جائے گی۔

مہم کے دوران 4کروڑ 50لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ، سات روزہ قومی مہم کے دوران 4لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اپنے فرائض انجام دیں گے ۔ پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ ، خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ ، بلوچستان میں 26 لاکھ ، اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار ،گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 28 ہزار ، آزاد کشمیر میں 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔

