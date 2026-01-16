صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد، کراچی موٹروے کیلئے فزیبلٹی سٹڈی کی منظوری

  • پاکستان
حیدرآباد، کراچی موٹروے کیلئے فزیبلٹی سٹڈی کی منظوری

این ایچ اے نے نیسپاک سے 10کروڑ 58 لاکھ میں سٹڈی کی اجازت دی اتھارٹی نے موٹروے کی تعمیر کے لیے پی سی ٹو بنانے کی بھی منظوری دی

اسلام آباد (ایس ایم زمان)نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے ) نے حیدرآباد،کراچی موٹروے (M9/M10) کی تعمیر کے لیے فزیبلٹی سٹڈی کرانے کی منظوری دے دی ۔ این ایچ اے نے نیسپاک سے یہ فزیبلٹی سٹڈی دس کروڑ 58 لاکھ روپے کی لاگت سے کرانے کی سفارش منظور کی ہے۔ اسی کے ساتھ این ایچ اے نے موٹروے کی تعمیر کے لیے پی سی ٹو بھی بنانے کی منظوری دی ہے جس کی ایکنک سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ این ایچ اے ایگزیکٹو بورڈ نے نیسپاک کی پیشکش کو سرکاری ادارے کے طور پر فزیبلٹی سٹڈی کرانے کے لیے بھی منظور کر لیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی میں باہمی احترام سب سے زیادہ ضروری:صبیحہ ہاشمی

اداکارہ حنا آفریدی اور تیمور اکبر شادی کے بندھن میں بندھ گئے

امر خان کا دھواں دار ڈانس، ویڈیو وائرل

زارا نور عباس کی بیٹی کی تصویر کیساتھ دفن ہونیکی خواہش

صبا قمر کے ہونٹوں کی سرجری بارے چہ مگوئیاں

سرمد کھوسٹ کی فلم لالی برلن فلم فیسٹیول کیلئے منتخب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak