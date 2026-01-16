صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند برقرار،20سے 23جنوری کے دوران کئی شہروں میں بارش

  • پاکستان
دھند برقرار،20سے 23جنوری کے دوران کئی شہروں میں بارش

مری میں شدید برفباری متوقع، کراچی میں6پروازیں منسوخ،موٹر ویز بند

 اسلام آباد، راولپنڈی ،مری ( اپنے رپورٹر سے ، نمائندگان دنیا)جڑواں شہروں میں آ ج بھی موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج 16 سے 19 جنوری کے دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا،20 سے 23 جنوری کے دوران مری ،گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور بارش کا امکان ہے ، کراچی میں شدید دھند کے باعث  6 پروازیں منسوخ،10تاخیر کا شکار ہو گئیں ۔  ایم-2 لاہور تا کوٹ مومن ،موٹروے ایم-3 فیض پور تا درخانہ اور موٹروے ایم-4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان ، ایم-5 روہڑی تا گھوٹکی اور ایم-11 لاہور تا سمبڑیال عارضی طور پر بندہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak