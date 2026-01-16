صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرمبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 60لاکھ ڈالر کا اضافہ

  • پاکستان
زرمبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 60لاکھ ڈالر کا اضافہ

اسلام آباد(دنیا نیوز ،مانیٹرنگ ڈیسک)ملکی زرمبادلہ ذخائر کا حجم بڑھ کر 21 ارب 24 کروڑ 84 لاکھ ڈالر ہو گیا۔سٹیٹ بینک کے مطابق 9 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران ملکی زرمبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

 جس کے بعد زرمبادلہ ذخائر کا مجموعی حجم 21 ارب 24 کروڑ 84 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا ہے ۔ مرکزی بینک کے پاس موجود ڈالر ذخائر میں 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد سٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر 16 ارب 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب کمرشل بینکوں کے پاس موجود ڈالر ڈیپازٹس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، کمرشل بینکوں کے ذخائر4 کروڑ ڈالر اضافے کیساتھ 5 ارب 19 کروڑ 27 لاکھ ڈالر کی سطح پر آگئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak