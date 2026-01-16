صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور :نئے اسلحہ لائسنس کی 20 ہزار پرانی درخواستیں مسترد

  • پاکستان
نئے لائسنس پر دس سال سے پابندی ، نئی درخواست لینے سے روکدیا گیا

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ،دنیا نیوز)ڈی سی آفس لاہور میں نئے اور پرانے اسلحہ لائسنس کی تجدید کا معاملہ، نئے اسلحہ لائسنس پر دس سال سے پابندی عائد ہے ۔ضلعی انتظامیہ لاہور کے مطابق نئے اسلحہ لائسنس کی 20 ہزار پرانی درخواستیں رد کر دی گئیں، نئی درخواست وصول کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے ،پرانے اسلحہ لائسنس کی تجدید کیلئے 12 ہزار درخواستیں موصول ہوئیں اور ان کی پڑتال کا عمل جاری ہے ،درخواستوں کی پڑتال کے بعد تجدید کی جائے گی۔ 

