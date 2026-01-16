عمران خان رہا ہونگے، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا : سہیل آفریدی
آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی کیلئے جدوجہد کررہے ہیں،کراچی میں جاں بحق کارکن کے اہل خانہ سے تعزیت پولیس کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیگا:وزیر اعلیٰ ، پولیس لائن ٹانک کا دورہ ،شہدا کو خراجِ عقیدت
کراچی، پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک، اے پی پی) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کیلئے جدوجہد کررہی ہے ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا اور بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے ، ہم بلال محسود کی فیملی کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو اپنے ایک روز دورہ کراچی میں سہراب گوٹھ پر ریلی کے دوران جاں بحق پی ٹی آئی کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد اپنے خطاب میں کیا۔اس موقع پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ ،کراچی کے صدر راجہ اظہر و دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔
وزیراعلیٰ کے پی کراچی آمد کے بعد ایئرپورٹ سے سہراب گوٹھ قافلے کی شکل میں پہنچے ۔اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما ،کارکن، پختون کمیونٹی کے مشران اور دیگر موجود تھے ۔وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد تحریک اور قومی جماعت ہے ، سہراب گوٹھ میں بلال محسود شہید ہوا ہے ، پی ٹی آئی کا ہر ورکر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے ، پی ٹی آئی کے ورکر عمران خان کی امانت ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے ، آج میرا لیڈر جیل میں ہے تو ہمیں ورکر زکو بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا، اگر ہم نے انہیں بے یارو مدد گار چھوڑا تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ان کا کہنا تھا کہ ایک نظریاتی ورکر بھی اگر تحریک میں کھڑا ہے تو یہ تحریک جاری ہے یہ تحریک کم نہیں پڑے گی مزید بڑھے گی، میں بلال محسود کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، ہم ہر خوشی اور غم میں ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کرے ایسے غم ہمیں نصیب نہ ہوں۔
پی ٹی آئی سندھ نے بلال محسود کے گھر کی ذمہ داری لی ہے ، میں اپنے طور پر ان کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ قبل ازیں وزیر اعلی ٰ سہیل آفریدی نے پولیس لائن ٹانک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پیر کے روز پیش آنے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ ۔ بعد ازاں انہوں نے علاقائی عمائدین اور شہدائے پولیس کے ورثاسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صفِ اول کا کردار ادا کر رہی اور پوری جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کے ساتھ امن دشمن عناصر کا مقابلہ کر رہی ہے ۔ پولیس فورس کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔