صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارکوٹکس ایکٹ کیس، آئینی عدالت سماعت نہیں کرسکتی،وکیل پختونخواحکومت

  • پاکستان
نارکوٹکس ایکٹ کیس، آئینی عدالت سماعت نہیں کرسکتی،وکیل پختونخواحکومت

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کریم خان آغا پر مشتمل وفاقی آئینی عدالت کے دو رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا نارکوٹکس ایکٹ 2019 کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔۔۔

خیبرپختونخواحکومت کے وکیل بیرسٹرعلی ظفر نے موقف اختیارکیا کہ صوبائی حکومت کی قانون سازی کے خلاف براہ راست معاملہ آئینی عدالت نہیں سن سکتی ،صوبائی حکومت کے خلاف مجاز فورم ہائی کورٹ بنتا ہے ،وکیل اینٹی نارکوٹکس فورس نے کہاآرٹیکل 137 ،90 اور 97 وفاقی حکومت کے اختیارات واضح کرتا ہے ،ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اس عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کیس سن سکتی ہے ،عدالت نے سماعت 21 جنوری تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

طاعون سے مرنیوالے ہزاروں افراد کی اجتماعی قبر دریافت

منجمد بھیڑیے کے پیٹ سے گینڈے کے گوشت کا ٹکڑا دریافت

بھارت میں داماد اور بیٹی کا 1374 پکوانوں سے استقبال

آسٹریلیا ،خوفناک اژدہا سوتی خاتون کے بستر پر چڑھ گیا

ریٹائرڈ نیوز اینکر کا رنگ برنگی جرابیں جمع کرنے کا ریکارڈ

28 گھنٹے سے زائد ہوا میں فٹبال کنٹرول کرنیکا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak