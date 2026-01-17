صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرنسس زارا آغا خان 3روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئیں

کراچی (سٹاف رپورٹر) پرنس کریم آغا خان کی صاحبزادی پرنسس زارا آغا خان تین روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئیں۔سندھ حکومت کی طرف سے صوبائی وزیر برائے ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔

انہوں نے پرنسس زارا  آغا خان کوپھول پیش کیے ۔پرنسس زارا آغا خان اور ذوالفقار علی شاہ کے درمیان ایئرپورٹ پر ملاقات بھی ہوئی۔اس موقع پرپرنسس زارا آغا خان نے سندھ حکومت کے استقبال اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ملاقات کے دوران صوبائی وزیر نے تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے شعبوں میں آغا خان خاندان کے کردار کو سراہا اور کہا کہ آغا خان خاندان کی خدمات معاشرے کی بہتری میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں جو سندھ سمیت پورے ملک کیلئے قابل قدر ہیں۔

