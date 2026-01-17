صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28 گھنٹے سے زائد ہوا میں فٹبال کنٹرول کرنیکا ریکارڈ

سٹاک ہوم(نیٹ نیوز)سویڈن میں ایک فٹبال کے شوقین نے پیر، گھٹنے ، سینہ اور سر کی مدد سے فٹبال ہوا میں 28 گھنٹے 21 منٹ اور 2 سیکنڈ تک کنٹرول کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

سوئیڈن کے شہر لِنکوپِنگ میں قائم رائڈشیلن سپورٹس کمپلیکش میں ڈینیئل یعقوب نے مردوں کی کیٹیگری میں طویل دورانیے تک فٹبال کنٹرول کرنے کے ریکارڈ کی کوشش کی۔یعقوب کو اس کوشش کے دوران ہر تین گھنٹے بعد 15 منٹ کے وقفے کی اجازت تھی۔اس سے قبل یہ ریکارڈ برطانیہ کے ڈین میگنس کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ ریکارڈ جون 2010 میں 26 گھنٹوں تک فٹبال کنٹرول کر کے بنایا تھا۔گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈینیئل یعقوب نے بتایا کہ یہ ریکارڈ ان کے فٹبال جنون، کانٹینٹ کی تخلیق اور ذاتی نمو کا ایک مثالی مجموعہ ہے ۔

 

