صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طاعون سے مرنیوالے ہزاروں افراد کی اجتماعی قبر دریافت

  • عجائب دنیا
طاعون سے مرنیوالے ہزاروں افراد کی اجتماعی قبر دریافت

برلن(نیٹ نیوز)محققین نے جرمنی میں موجود ایک قرونِ وسطیٰ کے گاؤں میں اپنی نوعیت کی پہلی اجتماعی قبر دریافت کی گئی ہے جس میں طاعون (بلیک ڈیتھ) سے مرنے والے ہزاروں افراد سے متعلق شواہد سامنے آئے ہیں۔

اس دریافت سے یورپ میں طاعون سے ہونیوالی اموات سے متعلقہ مدفن کی پہلی بار نشان دہی کی گئی ہے ۔1346 سے 1353 کے درمیان پھیلنے والی وبا سے یورپ کی تقریباً نصف آبادی کی موت واقع ہوئی تھی۔ ریکارڈز میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ارفرٹ شہر کے باہر بڑے بڑے گڑھوں میں 12 ہزار کے قریب افراد دفن کیے گئے تھے ۔ تاہم، ان جگہوں کی نشان دہی نہیں کی جا سکتی تھی۔اب لیپزگ یونیورسٹی کے جغرافیہ دان مائیکل ہائن کا کہنا تھا کہ مطالعے کے نتائج اس بات کی مضبوط شہادت دیتے ہیں کہ ماہرین نے ایرفرٹ کرونِکلز میں بیان کیے گئے طاعون کی اجتماعی قبروں میں سے ایک کی نشاندہی کرلی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی میں باہمی احترام سب سے زیادہ ضروری:صبیحہ ہاشمی

اداکارہ حنا آفریدی اور تیمور اکبر شادی کے بندھن میں بندھ گئے

امر خان کا دھواں دار ڈانس، ویڈیو وائرل

زارا نور عباس کی بیٹی کی تصویر کیساتھ دفن ہونیکی خواہش

صبا قمر کے ہونٹوں کی سرجری بارے چہ مگوئیاں

سرمد کھوسٹ کی فلم لالی برلن فلم فیسٹیول کیلئے منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak