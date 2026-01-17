صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈریشن کامعاشی ایمرجنسی ، 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
فیڈریشن کامعاشی ایمرجنسی ، 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ

بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے ،صدر عاطف اکرام شیخ

اسلام آباد(آئی این پی)ایف پی سی سی آئی نے حکومت سے ملک میں معاشی ایمرجنسی کے نفاذ، 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ کر دیا ہے ۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ معاشی ترقی کے لیے ملک میں پانچ سالہ صنعتی پالیسی لائی جائے ۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ صنعتوں کو چلایا جا سکے ۔ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ذکی اعجاز نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کرے ۔تاجر اور صنعتکار رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شرح سود اس وقت زیادہ سے زیادہ سنگل ڈیجٹ 9 فیصد پر ہونا چاہیے ۔ مسائل کی وجہ سے بہت ساری صنعتیں یہاں سے منتقل ہو رہی ہیں۔ 

 

