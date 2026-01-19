صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

71 ویں برسی منائی گئی

لاہور(آئی این پی ) عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی 71 ویں برسی منائی گئی ، جدید افسانے کے منفرد اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال کرگئے تھے۔

وہ قبرستان میانی صاحب میں آسودہ خاک ہیں۔سعادت حسن منٹو اپنے عہد کے ادیبوں میں نمایاں اور حساس شخصیت کے مالک تھے ، کسی کو ناپسند کرتے تو پھر خاطر میں نہ لاتے تھے ، ان کے تحریر کردہ افسانوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، سیاہ حاشیے ، لاؤڈ سپیکر، گنجے فرشتے اور نمرود کی خدائی بے پناہ مقبول ہوئے ۔سعادت حسن منٹو کی سوانح حیات پر پاکستان اور بھارت میں فلمیں بھی بنائی گئیں، 2013 میں منٹو کو نشان امتیاز عطا کیا گیا جبکہ ان کی 50ویں برسی پر حکومتِ پاکستان نے ان کی یاد میں 5 روپے مالیت کا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیاتھا۔ 

