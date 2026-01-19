صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)گورنرپنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اللہ کا انعام ہیں، وہ انتہائی ایماندار انسان ہیں،فیلڈ مارشل کی خواہش ہے وہ اپنے ملک کیلئے کچھ کرسکیں، مسلح افواج کے تینوں سربراہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں ،بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ ساری دنیا ہماری بات سن رہی ہے ۔ لندن میں تقریب سے خطاب میں سردارسلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ ہمارے صدر اور وزیراعظم کو امریکی حکمرانوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کیلئے پیسے دینے پڑتے تھے ، پہلی بار ہوا کہ امریکی صدر خود پاکستانی قیادت کو مدعو کررہے ہیں ،پاکستان جنگ کی خواہش نہیں رکھتا، ہمیشہ بھارت جنگ مسلط کرتاہے ۔گورنرپنجاب نے مزید کہا کہ آصف زرداری نے حکومت سازی کیلئے پی ٹی آئی کو پیشکش کی تھی، پیپلزپارٹی کو پی ٹی آئی کے انکارکے بعد ن لیگ سے اتحادکرنا پڑا ،وزیراعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کو پنجاب اور سندھ میں عزت ملی، انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا۔

