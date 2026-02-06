صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
عمران کی بہنوں پر جملے کسنے والوں کیلئے پارٹی میں جگہ نہیں، گوہر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہرِ نے کہا ہے عمران خان کی فیملی پر تنقید پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر جملے کسنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔

میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل ہے ، پورے پاکستان سے عوام کو احتجاج میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی ہے ، کے پی کے یا پنجاب کی تخصیص نہیں، احتجاج پورے ملک میں ہوگا۔بیرسٹر گوہرِ کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو احتجاج رضاکارانہ ہوگا، کسی پر زور زبردستی نہیں، آٹھ فروری کا دن جمہوریت کے لیے ایک بڑا سیاہ دن ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی پر تنقید پارٹی پالیسی کے خلاف ہے ، پارٹی رہنماؤں کو ضبط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔

