پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت باضابطہ طور پر سنبھال لی، یہ اعلان ڈی سی او کی پانچویں جنرل اسمبلی کے موقع پر تقریب میں کیا گیا جس میں 16 رکن ممالک کے وزرا اور سرکاری حکام نے شرکت کی۔

 پاکستان کی جانب سے وزیرِ مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ڈیجیٹل تعاون، سائبر سکیورٹی، ڈیجیٹل شمولیت، ڈیٹا گورننس اور مصنوعی ذہانت جیسے اہم شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان قریبی اور مؤثر اشتراک کو فروغ دے گا۔ پاکستان کی صدارت میں ڈی سی او نوجوانوں اور خواتین کو ڈیجیٹل مواقع فراہم کرنے اور تمام رکن ممالک کو ڈیجیٹل انقلاب کے ثمرات سے استفادہ کیلئے عملی اقدامات کرے گی۔ شزا فاطمہ خواجہ نے بعد ازاں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور سکلز ڈویلپمنٹ کے حوالے سے اپنا مؤقف مؤثر انداز میں پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ وفاقی وزیر نے سعودی عرب کے کردار پر گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی قیادت میں بھی سعودی عرب کا اہم کردار ہے ۔ سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو نئی وسعت ملی ہے۔

