صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باکسر عامر خان کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری

  • کھیلوں کی دنیا
باکسر عامر خان کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری

کراچی (سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سابق عالمی باکسنگ چیمپئن عامر خان کراچی پہنچ گئے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی۔

پاکستانی نژاد سابق عالمی چیمپئن نے کلفٹن کے ساحل پر واقع مزار پر چادر چڑھائی، پھول نچھاور کیے اور فاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔سابق پروفیشنل باکسر نے مزار کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا، اس موقع پر ان کو سندھ کی روایتی اجرک بھی پیش کی گئی۔عامر خان نے قبل ازیں پاکستان کی بہادر مسلح افواج کے ساتھ محبت، احترام اور یکجہتی کا اظہار کرنے کیلئے واہگہ بارڈر کا دورہ کیا تھا۔انہوں نے اس موقع پر اتحاد، حب الوطنی اور قوم کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں،ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے لوٹ لئے

کاہنہ میں سلنڈر دھماکا، باپ بیٹا دم گھٹنے سے جاں بحق

ظفروال،اوکاڑہ:ٹریفک حادثات، 5افراد جاں بحق

فائرنگ سے ماں باپ اور بھائی کو زخمی کرکے نوجوان کی خودکشی

جلالپور جٹاں :مبینہ پولیس مقابلے ،ڈاکو سمیت 2ملزم ہلاک

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak