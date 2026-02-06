صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص پر امر خان پر تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص پر امر خان پر تنقید

لاہور(شوبزڈیسک)پاکستانی معروف اداکارہ امر خان کو بھارتی اداکارہ مادھوری ڈکشٹ سے متاثر ہوکر رقص کرنا مہنگا پڑ گیا۔اداکارہ کا رقص سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنتے ہی شدید تنقید کی زد میں آگیا۔

مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر امر خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ، وائرل ویڈیو میں انہوں نے بالی ووڈ اداکارہ مادھوری ڈکشٹ کے مشہور گانے ‘چولی کے پیچھے کیا ہے’ پر رقص کیا۔رقص کے دوران انہوں نے گہرے اورنج اور شوکنگ پنک رنگ کا لہنگا چولی پہنا۔امر خان نے ویڈیو پر لکھا کہ پی او وی: اورنج لہنگا چولی میرے اندر کی مادھوری کی فین کو جگا دیتا ہے ،انہوں نے اپنی بولڈ ڈانس ویڈیو خصوصی طور پر ٹک ٹاک پر شیئر کی، بعض صارفین نے ان کے لباس کو حد سے زیادہ بولڈ قرار دیتے ہوئے تنقید کی، ایک صارف نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ بہن، پاکستان آپ کی اس صلاحیت کو نہیں مان رہا، بھارت چلی جائیں اور اس سے بھی زیادہ بولڈ کپڑے پہنیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ایف بی آرسپر ٹیکس کی اقساط میں وصولی کے لئے تیار

عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ

کسان کنونشن میں جدید زرعی رہنمائی اور معاونت فراہم

بٹ کوائن کی قیمت میں بڑی گراوٹ

مائی کراچی نمائش کا آج سے آغاز،وزیراعلیٰ افتتاح کرینگے

گندم،چاول کی تجارت اب شفاف ایکسچینج پلیٹ فارم پر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak