سیاح لاہور چلے گئے، بسنت نے تفریحی مقامات ویران کر دیئے

ہفتے کے آخری دنوں میں اسلام آباد ایکسپریس وے پر گاڑیاں کم دکھائی دینے لگیں جمعرات کوہردوسری گاڑی میں وسطی پنجاب کے سیاح ،اب ملازم سڑکیں ناپ رہے ابھی تو برف بھی نہ پگھلی ، سیاح پیچاڈالنے لاہورچلے گئے !مری اجڑ گئی،تاجرپریشان

اسلام آباد(نیوزڈیسک)سیاح بوکاٹا دیکھنے لاہور چلے گئے ،بسنت نے شمالی پہاڑی علاقوں کے تفریحی مقامات ویران کردیئے ،مری اجڑ گئی۔ ویک اینڈ پر ان علاقوں میں سیاحوں کا جم غفیر نظرآتا ہے اور یہی دن ان پہاڑی تفریحی مقامات پردکانداروں کی کمائی کے ہوتے ہیں مگر اس مرتبہ یہاں کے تاجر بھی پریشان ہیں۔ معمول یہ ہے کہ لاہور،گوجرانوالہ، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت وسطی پنجاب کے سیاح جمعرات کی شام سے قبل ہی اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ پر دکھائی دیناشروع ہوجاتے ہیں، ہر دوسری گاڑی ان شہروں کے نمبروں کی نظرآئے گی، کسی میں فیملی سوار ہے تو کسی میں دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، سکول ،کالجز اور یونیورسٹیز کے سٹڈی ٹور بھی عام طور پر انہیں دنوں میں شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ مگر معمول کے برعکس یہ جمعرات مری سمیت شمالی علاقوں پرہی بھاری نہیں رہی، اسلام آباد کی ایکسپریس وے پربھی وسطی پنجاب سے آنیوالی گاڑیاں شاذو نادرہی نظرآئیں، اوران میں بھی شاید ملازمت پیشہ افراد ہونگے جو مجبوریوں کے ہاتھوں بسنت کے موقع پربھی لاہور کے بجائے راولپنڈی اوراسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے ہیں۔ لاہور میں بسنت کی گہماگہمی سے مری ویران ہی نہیں ہوئی بلکہ حیران بھی ہے کہ ابھی تو برف بھی پوری طرح نہیں پگھلی ، سیاح ملکہ کوہسار کاجوبن دیکھنے کے بجائے لاہور میں پیچا ڈالنے چلے گئے ، شاید یہی قانون قدرت ہے ۔

