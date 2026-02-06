صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5فروری تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

  • پاکستان
5فروری تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

کراچی(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر فریال تالپور نے کہا ہے کہ 5 فروری کشمیری عوام سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم، اخلاقی وابستگی اور تاریخی رشتے کی علامت ہے۔

 یومِ یکجہتی کشمیر اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کو انکے حق سے محروم نہیں ہونے دیگا۔ یومِ یکجہتی کشمیر پر  اپنے پیغام میں فریال تالپور نے کہا کہ پاکستان کا ہر فرد، بالخصوص خواتین، کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے ، ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی جدوجہد کو نہ کبھی نہیں نہ بھولیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

میچ کیلئے کولمبو جائینگے:سوریا،حکومتی فیصلے کا احترام:سلمان

باکسر عامر خان کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری

ناصرحسین کی آئی سی سی پر تنقید، پاک بنگلہ دیش کی حمایت

لاہور قلندرز کا بنگلہ دیشی بولرمستفیض الرحمان سے معاہدہ

بھارت کو کرکٹ پر غلبہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی:اعصام الحق

چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرکٹ کلب ہاکی چیمپئن شپ میں راولپنڈی فاتح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak