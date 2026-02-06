صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کشمیر پر ذمہ داریوں میں ناکام : فضل الرحمن

  • پاکستان
اقوام متحدہ کشمیر پر ذمہ داریوں میں ناکام : فضل الرحمن

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کشمیریوں کے خون اور ناموس کو اپنی سیاست کیلئے استعمال کیا۔۔۔

 5 فروری ظلم کے خلاف جدوجہد، حق کی حمایت اور آزادی کی تحریک کا دن ہے، انصاف کے نام پر بنی اقوام متحدہ کشمیر کیلئے کب حرکت میں آئے گی؟، عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کانوٹس لے ، یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پر عملدرآمد میں بھارت کا منفی رویہ اور ہٹ دھرمی رکاوٹ ہے ، اقوام متحدہ کشمیر میں استصوابِ رائے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ سات دہائیاں گزرنے کے باوجود اقوام متحدہ کی جانب سے 1948 ئاور 1949ئکی قراردادوں پر عملدرآمد کیلئے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کئے گئے۔

