صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا

  • پاکستان
کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا

کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے شعبہ میڈیکل ایڈ کے تحت ’’آواز اٹھاؤ، کراچی بچاؤ‘‘مہم کے سلسلے میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مایہ ناز ڈاکٹرز اور شعبہ طب سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔

 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ’’سیو لائف، سیو کراچی‘‘کا نعرہ وقت کی پکار ہے اور کراچی کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 28 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صحت سے متعلق تمام اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہر شہری کو دہلیز پر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ رکن قومی اسمبلی و نگراں میڈیکل ایڈ کمیٹی ڈاکٹر نگہت شکیل خان نے اپنے خطاب میں نیپا وائرس (Nipa Virus) سمیت دیگر وبائی امراض کے بڑھتے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری حفاظتی حکمت عملی مرتب کرنے پر زور دیا، جبکہ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے صحت سینیٹر عامر ولی الدین چشتی نے ’’ہیلتھ فار آل‘‘ کے وژن کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹ میں کراچی کے طبی مسائل پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جوہری افزودگی حق، میزائل پر وگرام پر بات نہیں کرینگے ، جنگ کیلئے تیار: ایران

پینٹا گون نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ناطہ توڑ لیا

ٹرمپ کا بھارت پر اضافی 25فیصد ٹیکس ختم کرنیکا اعلان

امریکا چاہتا ہے یوکرین روس جنگ جون تک ختم ہو جائے :زیلنسکی

ملک کو مزید خوشحال ،محفوظ بنائیں گے :جاپانی وزیر اعظم

سعودی عرب اور شام کے درمیان کئی اقتصادی معاہدے طے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak