صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئر مین واپڈا کا منگلا ہائیڈل پاور سٹیشن کا دورہ، منصوبے پر بریفنگ

  • پاکستان
چیئر مین واپڈا کا منگلا ہائیڈل پاور سٹیشن کا دورہ، منصوبے پر بریفنگ

پاور سٹیشن کے 4 یونٹس فعال،صلاحیت 1310 میگاواٹ تک بڑھانے کا منصوبہ منصوبے کی مجموعی تکمیل 2030 میں متوقع ،چیئرمین واپڈا کی کام تیزکرنیکی ہدایت

 لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمد سعید کو منگلا ہائیڈل پاور سٹیشن کے دورے کے دوران بتایا گیا کہ منگلا بحالی اور ریفربشمنٹ پراجیکٹ پر مرحلہ وار کام جاری ہے ۔ چار پیداواری یونٹس کی بحالی مکمل ہو چکی ہے اور وہ اضافی صلاحیت کے ساتھ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ مزید دو یونٹس رواں سال کے اختتام تک سسٹم میں شامل کر د یئے جائیں گے ۔ منصوبے کی مجموعی تکمیل 2030 میں متوقع ہے ۔چیئرمین واپڈا نے کنٹرول روم، ٹربائن ہال اور دیگر تنصیبات کا دورہ کیا اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی تاکہ مہنگی تھرمل بجلی پر انحصار کم کیا جا سکے ۔52 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت کے اس منصوبے کے لیے یو ایس ایڈ 170 ملین ڈالر بطور گرانٹ فراہم کر رہا ہے ۔منصوبے کی تکمیل پر منگلا ہائیڈل پاور سٹیشن کی پیداواری صلاحیت ایک ہزار میگاواٹ سے بڑھ کر ایک ہزار 310 میگاواٹ ہو جائے گی جبکہ سالانہ پیداوار 6 ارب 60 کروڑ یونٹ تک پہنچ جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکار آغا طالش کی 28 ویں برسی آج منائی جائے گی

امیشا پٹیل کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر ردعمل

وِل سمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا سمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

مشی خان کی کرکٹرعماد وسیم کی دوسری شادی پر تنقید

سلیم خان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، سرجری کا امکان

موبائل فونز جدید دور کا فتنہ ہیں، اداکارہ کشف علی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak