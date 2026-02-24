صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35سال مکمل ، سانحہ کنن پوشپورہ متاثرین کو ا نصاف نہ ملا

  • پاکستان
35سال مکمل ، سانحہ کنن پوشپورہ متاثرین کو ا نصاف نہ ملا

فروری 1991میں درجنوں خواتین کی بندوق کی نوک پر بے حرمتی کی گئی

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے گاؤں کنن پوشپورہ میں المناک واقعے کو آج 35 برس مکمل ہو گئے ۔ 22 اور 23 فروری 1991 کی درمیانی شب بھارتی فوج کے اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کیا اور گھروں کی تلاشی کے دوران درجنوں خواتین کو بندو ق کی نوک پر جنسی تشددکا نشانہ بنایا ۔ عینی شاہدین عثمان علی ہاشم نے مختلف مواقع پر اپنے بیان میں کہا فوجی اہلکاروں نے بندوق کی نوک پر مردوں کو گھروں سے نکالا اور بعد ازاں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ تین دہائیاں گزرنے کے باوجود انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت آزادی کی آواز وں کو دبانے کیلئے کالے قوانین، جنسی تشدد کا استعمال کررہا ہے ، سیاسی و سماجی مبصرین کا کہنا ہے کہ تمام الزامات کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور متاثرین کو انصاف دیا جا ئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریا نے ہٹلر کی جائے پیدائش کو پولیس سٹیشن بنا دیا

3مارچ کو چاند ’’خونی رنگ ‘‘ میں کیوں نظر آئے گا

کافی شاپ نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا

امریکہ،10سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں مل گیا

کھدائی کے دوران 2000برس قدیم رومی مقام دریافت

تیز گھومتی زمین کو ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak