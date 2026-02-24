صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غلط تقرر انتظامی کارروائیوں سے درست نہیں ہو سکتا:عدالت

  • پاکستان
غلط تقرر انتظامی کارروائیوں سے درست نہیں ہو سکتا:عدالت

اسلام آباد (دنیا نیوز، آن لائن)اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ عدالتیں ججوں کی سہولت کیلئے نہیں بلکہ معاشرے اور سائلین کے فائدے کیلئے بنائی گئی ہیں۔

اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تقرری غیر قانونی اور آئین کے خلاف قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور کہا عدلیہ میں شفاف اور قانونی تقرری بنیادی حق انصاف کے تحفظ کا لازمی جزو ہے ۔ غیر قانونی منصب پر تعینات جج پورا عدالتی ڈھانچہ کمزور کرتا اور سائلین کا اعتماد مجروح کرتا ہے ۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انتظامی منظوری یا بعد کی توثیق کسی بھی بنیادی اہلیت کا متبادل نہیں ہو سکتی اور وکیل کا لائسنس بھی بنیادی تعلیمی نقص دور نہیں کر سکتا۔ درست اور قانونی ایل ایل بی ڈگری نہ رکھنے والے شخص کی تقرری ابتدا سے باطل ہوگی اور غلط تقرری کو بعد میں کی گئی انتظامی کارروائیوں سے درست نہیں کیا جا سکتا ۔ عدالت نے عوامی عہدہ صرف قانونی اہلیت رکھنے والا شخص ہی سنبھال سکتا کے اصول پر زور دیا۔ اس فیصلے کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری کی بطور جج تقرری کالعدم قرار دی گئی اور فوری ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ عدالت نے آئینی معیارات کا نفاذ عدلیہ کی آزادی اور ساکھ کے تحفظ کیلئے لازمی قرار دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak