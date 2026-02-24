صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کو دیا تحفہ واپس لینا تھوک کر چاٹنے والی بات :اسلام آباد ہائیکورٹ

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بیوی کو دیاگیا تحفہ بھی واپس نہیں لیاجاسکتا۔۔۔

 یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے ، دیاہوا تحفہ واپس نہیں لیا جاتا، ایسی کوئی روایت نہیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری محمد شعبان کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی، سائل نے جج فیملی کورٹ فیصلہ کے خلاف درخواست دائر کررکھی ہے ، عدالت نے فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 

