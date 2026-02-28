صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں نسل کشی ناقابل برداشت،اسرائیلی خلاف ورزیاں فوری بندکی جائیں:اسحاق ڈار

  • پاکستان
غزہ میں نسل کشی ناقابل برداشت،اسرائیلی خلاف ورزیاں فوری بندکی جائیں:اسحاق ڈار

امن ، ترقی اور تعاون کیلئے او آئی سی کا کردار اہم ،اسرائیلی جارحیت کسی صورت قبول نہیں :اجلاس سے خطاب اسلامی ممالک کو صورتحال پر تشویش ، نائب وزیراعظم کی بنگلہ دیش، مالدیپ فلسطینی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

ریاض،اسلام آباد (دنیا نیوز،وقائع نگار) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی ناقابل برداشت ہے ، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں قبول نہیں۔او آئی سی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عرب اسلامی ممالک نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ، پاکستان غزہ میں جاری جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کے امن ، ترقی اور تعاون کیلئے او آئی سی کا کردار اہم ہے ، اسرائیلی جارحیت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں، اسرائیلی اقدامات امت مسلمہ کیلئے شدید تشویش کا باعث ہیں۔اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ کی بحالی کیلئے اقدامات ضروری ہیں، غزہ میں جاری جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند ہونا چاہئے ، فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی آبادکاری قابل قبول نہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں پائیدار جنگ بندی کیلئے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے ، پاکستان آزاد خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے ، وزیراعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے او آئی سی پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لئے اپنی کوششیں تیز کرے ،غیر معمولی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم/وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش، مالدیپ اور فلسطین کے وزرائے خارجہ، تر کیہ کے نائب وزیر خارجہ اور صومالیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور، مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ خلیل سے کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سارہ عمیر کو کرینہ کپور سے مشابہت پر حسد اور تنقید کا سامنا

بالی ووڈ نے مجھے دیوار سے لگا دیا تھا:پریانکا چوپڑا

صنم سعید کا طلاق کے داغ اور خواتین کی جدوجہد پر جذباتی نوٹ

اِن سے شادی میرا غلط فیصلہ تھا فریال کا جمال شاہ کے سامنے اعتراف

بالی ووڈ فلموں میں اردو کا ستیاناس ہوگیا :نصیر الدین شاہ

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تاریخ سامنے آ گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان
Dunya Bethak