ڈی آئی خان :سکیورٹی اداروں، امن کمیٹی کا آپریشن ، 2 دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
ڈی آئی خان :سکیورٹی اداروں، امن کمیٹی کا آپریشن ، 2 دہشتگرد ہلاک

ڈیرہ اسماعیل خان (این این آئی) پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سکیورٹی اداروں اور امن کمیٹی کے مشترکہ آپریشن میں 2 دہشتگرد ہلاک، 4 گرفتار کر لئے گئے۔

  تفصیلات کے مطابق لکی مروت پولیس، سی ٹی ڈی اور امن کمیٹی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں تخت خیل کے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا اور اس دوران 2 دہشتگرد مارے گئے جبکہ کارروائی کے دوران 4 دہشتگردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دہشتگردوں کے زیر استعمال 2 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لئے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی بنوں ریجن سجاد خان نے کہا کہ دہشتگردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ،علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن تاحال جاری تھا۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak