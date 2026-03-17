اسلام آباد ہائیکورٹ:کوٹہ سسٹم میں بھرتیوں پر حکمِ امتناع ختم

پرانا کوٹہ سسٹم بحال، سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا حکم جاری ملک بھر سے لوگ یہاں آباد ہیں، حقوق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا:چیف جسٹس ڈوگر

اسلام آباد (رضوان قاضی) اسلام آباد ہائیکورٹ کے تین رکنی لارجر بینچ نے اسلام آباد میں پولیس،صحت اور دیگر اداروں میں کوٹہ سسٹم پر بھرتی کیس میں بھرتیوں پر پابندی کا حکم امتناع واپس لیتے ہوئے پرانے کوٹہ سسٹم کے مطابق ہی پولیس سمیت دیگر بھرتیاں کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل تین رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا 2024 سے اب تک بھرتیاں روکی ہیں، جس وجہ سے بھی روکیں لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہیں، وفاقی دارالحکومت بنا تو ملک بھر سے آ کر لوگوں نے آباد کیا، کیا دوسری جگہوں سے آنے والوں کا حق نہیں۔ 

 درخواست گزار وکیل سے استفسار کیا آپ نے اسلام آباد میں کوٹہ لینا ہے یا پورے پاکستان میں، اسلام آباد میں پچاس فیصد کوٹہ آپ کو مل رہا کیا، آپ اسلام آباد کیلئے سہولت مانگ رہے لیکن اسلام آباد دیگر صوبوں کی طرح صوبہ نہیں۔ ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا ایک زیر التواء درخواست اور ایک پٹیشن ہے ، استدعا ہے یکجا کر لیں۔ درخواست گزار وکیل نے کہا میری ایک استدعا تھی، دلائل بھی ہو چکے ، اسی بینچ میں کیس لگ جاتا تو اچھا تھا۔ ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس سے چاروں صوبوں کے عوام متاثر ہوں گے ، اسلام آباد ہائیکورٹ اگر فیصلہ دیتی تو حدود سے تجاوز ہوگا، یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے ۔ صدر اسلام آباد ہائیکورٹ بار نے کہا ہماری بات صوبوں نہیں صرف اسلام آباد کے ڈومیسائل والوں سے متعلق ہے ، اسلام آباد ہائیکورٹ کی حد تک ہی بھرتیوں کا ریکارڈ منگوا لیں، گریڈ 15 تک اسلام آبادکے رہائشی بھرتی کا قانون حکومت نے بنایا۔ عدالت نے مزید سماعت ملتوی کر دی۔

مزید پڑہیئے

اسٹاک ایکسچینج:مندی،انڈیکس 4,687پوائنٹس گنوابیٹھا

کارگو پر ایڈہاک چارجزغیر منصفانہ،حکومت نوٹس لے ،وفاقی چیمبر

مشرقِ وسطیٰ جنگ:روئی کی قیمت میں 500 روپے من اضافہ

ڈالر ایک پیسہ ،تولہ سونا ایک ہزار 800روپے سستا

سونیری بینک کو بعداز ٹیکس4.558ارب روپے منافع

توانائی منڈیاں،سپلائی چین غیر یقینی صورتحال کا شکار،زبیرطفیل

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
