اسلام آباہائیکورٹ:نیب ریمانڈکی مدت 40دن کرنے کاآرڈیننس چیلنج

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے نیب ریمانڈکی مدت 14دن سے بڑھا کر 40دن کرنے کا آرڈیننس چیلنج کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرکے اپریل کے پہلے ہفتے تک جواب طلب کرلیا۔

دوران سماعت درخواست گزار وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے کے لیے قانون سازی کی گئی،ریمانڈ میں توسیع کا آرڈیننس بدنیتی پر مبنی اور بنیادی حقوق کے منافی ہے ، ریمانڈ کی مدت میں اضافہ سپریم کورٹ کے طے شدہ قانونی اصولوں کے خلاف ہے ،حالیہ صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔

مزید پڑہیئے

میری اجازت کے بغیر گانے کا فحش ورژن بنایا گیا:نورا فتیحی

کاشف خان کا بیٹیوں کی شادی بارے والدین کو مشورہ

دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے ، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

اے آئی کے ذریعے وال کلمر کی موت کے بعد فلم میں واپسی

دھرندھر2کی ریلیز کے حوالہ سے عدالت کا بڑا فیصلہ

کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، فنکار برہم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
