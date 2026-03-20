اسحاق ڈار کی ریاض میں ترک، سعودی و دیگر وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

اسحاق ڈار کی ریاض میں ترک، سعودی و دیگر وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ریاض میں مشاورتی وزارتی اجلاس کے موقع پر ترکیہ،سعودی عرب ،مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کیں اور علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔

ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ کاری اور پاک ترک دوطرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔آذربائیجان کے وزیرخارجہ جیہون بیراموف سے بھی علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امورزیربحث آئے جبکہ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کومزیدگہراکرنے کے مشترکہ عزم کا اظہارکیا۔ سعودی عرب کے وزیرِخارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود اورمصر کے وزیرخارجہ بدر ابدیلاتی سے ملاقاتوں میں امن،استحکام اورمشترکہ خوشحالی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

ایران حملے بند کرے،خلیجی ممالک کو دفاع کا حق حاصل:عرب اور اسلامی ممالک کے وزرا خارجہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ

علی لاریجانی کی ہلاکت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ

ٹرمپ نے پرل ہاربر حملہ یاد کر ا دیا ، جاپانی وزیر اعظم حیران

جنگ:نیتن یاہو کو فائدہ ، ٹرمپ اور خلیجی ریاستوں کو خسارہ

بھارت کا ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ،2پائلٹ ہلاک

6مغربی اتحادی ملک آبنائے ہرمز کو محفوظ گزرگاہ بنانے کیلئے مناسب کوششوں میں تعاون پرتیار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
