صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلیجی ممالک کو40فوڈ آئٹمز برآمد کرنے کی منظوری

  • پاکستان
خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ، اشیا خورونوش کی برآمد تیزکرنیکی ہدایت طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے ، فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر کا ناقابل قبول :وزیراعظم

 اسلام آباد(نامہ نگار)موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ریاستوں کو اشیائے خورونوش کی فراہمی اور پاکستان کی بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس میں بتایا گیاکہ خلیجی ممالک کے  ساتھ برآمدات کے فروغ کیلئے بنائی گئی خصوصی کمیٹی نے برآمدات کے حوالے سے 40 فوڈ آئٹمز کی منظوری دیدی ہے جبکہ وزیراعظم شہبا زشریف نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خلیجی ممالک کو اشیائے خورونوش کی فراہمی کے حوالے سے بنائی گئی حکمت عملی اور اب تک کی پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس حوالے سے کام کرنے والے متعلقہ محکموں اور افسروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ خلیجی ممالک کو درکار اشیائے خورونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کے حوالے سے تمام متعلقہ محکمے خلیجی ممالک سے قریبی رابطے میں رہیں ۔ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں عالمی سپلائی لائن متاثر ہے اور خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے ۔ ملکی غذائی ضروریات کو متاثر کئے بغیر ملک میں وافر مقدار میں موجود اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کیلئے تیزی سے کام کیا جائے

۔ ملکی غذائی ضروریات کیلئے اشیاء خورونوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے ۔حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر کا قابل قبول نہیں، تاخیر کے مرتکب افراد کی جواب دہی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیراعظم نے کراچی، گوادر اور دیگر پاکستانی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لئے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت بھی کی۔اجلاس کو خلیجی ممالک کو اشیائے ضروریہ کی برآمدات کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ برآمدات کے فروغ کیلئے بنائی گئی خصوصی کمیٹی نے برآمدات کے حوالے سے 40 فوڈ آئٹمز کی منظوری دی ہے ، ان فوڈ آئٹمز میں چاول، خورنی تیل ، چینی، گوشت، پولٹری ، خشک دودھ، ڈیری مصنوعات پھل، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں ، خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت کے حوالے سے برآمد کنندگان کا ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے ، سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی برآمد کے حوالے سے کوئی اضافی ادائیگی نہیں کی جائیگی ، اشیائے خورونوش کی برآمدات کے حوالے سے ہوائی اور بحری اوپن روٹس کو استعمال کیا جائے گا ۔ کراچی اور بن قاسم کی بندرگاہیں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران بھی بھرپور فعال رہیں ۔ اجلاس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار ، وفاقی وزرا خواجہ محمد آصف، احسن اقبال ،اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ ، محمد اورنگزیب ، رانا تنویر حسین ، عطاء اللہ تارڑ ، وزیر بحری امور جنید انور، وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

آج کے کالمز

Dunya Bethak