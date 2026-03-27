درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی
لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج شاہد سکندر نے 9 مئی عسکری ٹاور حملہ سمیت دیگر مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی، عدالت نے ملز موں کے وکلاء کو دلائل کیلئے مہلت دیدی۔
