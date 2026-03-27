حکومت کو ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اراضی واپس لینے سے روکدیاگیا

سرکاری دفاتر کہیں اور بنا لیے جائیں:لاہور ہائیکورٹ ،تحریری جواب طلب خواجہ آصف کی خواہش پر انتظامیہ یونیورسٹی کی جگہ واپس لینا چاہ رہی :وکیل

 لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب حکومت کو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی 120ایکڑ اراضی واپس لینے سے روکدیا۔جسٹس چودھری محمد اقبال نے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی 120 ایکڑ اراضی واپس لینے کیخلاف دائر درخواست کی سماعت کی ۔ درخواست گزار کے وکیل میاں داؤد نے موقف اپنایا کہ پنجاب حکومت نے 2005 ء میں ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کیلئے 200 ایکڑ اراضی مختص کی، ویمن یونیورسٹی کی اراضی پر تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ، طالبات زیر تعلیم ہیں، اب وزیر دفاع خواجہ آصف کی خواہش پر انتظامیہ یونیورسٹی کی 120 ایکڑ جگہ واپس لینا چاہ رہی ہے ، یونیورسٹی کی اراضی واپس لینے کی بابت وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان درخواست کے ساتھ منسلک ہے ، ریکارڈ کے مطابق پنجاب حکومت طالبات کی اراضی چھین کر وہاں کلرکوں کیلئے دفتر بنانا چاہتی ہے ۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کیلئے جگہ ہمیشہ کم ہوتی ہے حکومت سے کہیں کہ سرکاری دفاتر کہیں اور بنا لے ۔ہائیکورٹ نے پنجاب حکومت کو سرکاری دفاتر کیلئے ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اراضی واپس لینے سے روکتے ہوئے پنجاب حکومت، ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، چانسلر یونیورسٹی گورنر پنجاب کو 3 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیدیا ۔

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

امریکا میں دنیا کی سب سے بڑی چیز سٹیک کی قطار

شور میں آنکھیں بند کرکے سننے کی کوشش کرنا بیکار

جسم کی ایک سادہ پیمائش سے عمر کا اندازہ ممکن

مچھر انسان کو اندھیرے میں کیسے تلاش کر لیتے ہیں

کتوں اور انسان کا تعلق کتنا پرانا، سائنسدانوں نے جان لیا

کھانا بنانا بوڑھے افراد کو ڈیمیشنیا سے بچا سکتا ہے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
