صحت،تعلیم کیلئے فنڈز ہنگامی بنیادوں پر دینگے ،سہیل آفریدی

پشاور(این این آئی)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 کی تیاری سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا گیا۔

وزیر اعلیٰ نے آئندہ سالانہ ترقیاتی  پروگرام میں صوبہ بھر میں ماڈل سکولز و کالجز کے قیام کے لیے منصوبہ تجویز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ عمران خان کے وژن کے مطابق صحت اور تعلیم کے شعبے پہلی ترجیح ہیں اور ان دو شعبوں کے لیے فنڈز ہنگامی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے صوبے کے ذہین طلبہ کے لیے بین الاقوامی اعلیٰ شہرت یافتہ یونیورسٹیوں میں سکالرشپس فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ صوبے کے ذہین طلبہ کے بین الاقوامی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیمی اخراجات خیبرپختونخوا حکومت برداشت کرے گی۔ 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

4روزہ کاروباری ہفتہ، اسٹاک ایکسچینج میں 2دن تیزی 2دن مندی

بندرگاہوں پر ٹرانس شپمنٹ آپریشنز میں نمایاں تیزی، جنید انوار

سرحد چیمبر:پاک چین اقتصادی تعاون بہتر بنانے کی کوششیں بڑھانے کاعزم

سونے کی فی تولہ قیمت میں 4800 روپے اضافہ

کراچی چیمبر:پریشانی سے بچنے کیلئے ممبر شپ کی تجدید کامشورہ

حیدر آباد چیمبر:رکنیت تجدید کی آخری تاریخ 31مارچ مقرر

جنگ بندی‘ہر محاذ پر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
