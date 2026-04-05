پٹرول قیمتوں میں اضافہ ،پی ٹی آئی کا ٹریکٹر بند تحریک کا اعلان

ڈیزل کی قیمت میں ہوشربا اضافہ زرعی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ کے رہنماؤں نے پٹرول اور ڈیزل پر عائد ٹیکسوں کے خلاف ملک بھر میں ٹریکٹر بند تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کسان ونگ کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی میاں اعجاز شفیع نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں معمولی کمی اور ڈیزل کی قیمت میں ہوشربا اضافہ زرعی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، حکومت عوام کو آگاہ کرے کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیوں اضافہ کیا گیا۔

امریکی صدر اور پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم کے بیانات کے مطابق حالیہ تنازع کے دوران پاکستان کو بھی آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہاز لانے کی اجازت تھی اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے ۔ رکن صوبائی اسمبلی بریگیڈیئر (ر)محمد مشتاق نے کہا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے قیمتوں میں اضافے ، وزیراعظم کی جانب سے کمی اور وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے ٹرانسپورٹ میں مفت سفری سہولیات کی فراہمی عوام کے ساتھ کھلا تضاد ہے جس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہئیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے خبردار کیا کہ مطالبات تسلیم نہ کئے گئے تو ملک گیر احتجاج اور ٹریکٹر بند تحریک شروع کی جائے گی۔

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی چوہنگ کیساتھ مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

جنوبی چھاؤنی : نامعلوم افراد کی فائرنگ ، نوجوان قتل

لڑکیاں بیرون ملک سمگل کرنے والے گروہ کا رکن گرفتار

قصور : بس کی ٹکر، سائیکل سوار نوجوان جاں بحق

ننکانہ:مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص قتل، دوسرا زخمی

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
