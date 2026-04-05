صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی افغانستان میں فتنہ الخوارج کیلئے فنڈنگ مہم تیز

  • پاکستان
فنڈنگ مہم افغانستان میں گھرگھرتک پھیل چکی، مقامی باشندوں پر شدید دباؤ طالبان رجیم نے علاقائی مشران کو جبری رقم اکٹھی کرنیکاٹاسک دیدیا:افغان میڈیا

اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کا گھناؤنا منصوبہ،افغان طالبان رجیم کامکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج(ٹی ٹی پی) کومضبوط کرکے پاکستان سمیت پورے خطے کاامن داؤپرلگانا چاہتی ہے ۔ افغان طالبان دہشتگردوں کی پشت پناہی اور مذموم فنڈنگ مہم کے ذریعے عوام کومزیدمعاشی بحران میں دھکیل رہی ہیں۔افغان میڈیا آماج نیوز کے مطابق طالبان رجیم نے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کیلئے شمالی افغانستان میں فتنہ الخوارج کیلئے فنڈز جمع کرنیکی کوششیں تیزکردیں،فتنہ الخوارج کیلئے منظم طریقے سے شروع ہونیوالی مذموم فنڈنگ مہم اب افغانستان میں گھرگھرتک پھیل چکی ہے ۔افغان میڈیا کے مطابق مقامی باشندوں پرفتنہ الخوارج کیلئے مالی تعاون فراہم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ڈالاجارہاہے ، افغان علاقائی مشران کوطالبان رجیم کی جانب سے عوام سے جبری رقم اکٹھی کرنیکاٹاسک دیدیاگیاہے ۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ الخوارج کی مالی وعسکری معاونت خطہ کیلئے مستقل چیلنج ہے ،معاشی بحران کاشکارافغانستان کی عوام کودی جانیوالی عالمی امدادبھی دہشتگردوں کی پشت پناہی میں لگائی جارہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak