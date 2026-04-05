صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی کیٹ شیڈول تبدیل، FSc امتحان کے بعد انعقاد کا فیصلہ

  • پاکستان
ٹیسٹ ایف ایس سی نصاب کے مطابق ہو گا، 65فیصد نمبر لینا لازمی ہے امتحان دینے والے طلبہ ایم ڈی کیٹ شریک ہو سکیں گے :پی ایم ڈی سی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے آئندہ تعلیمی سال کیلئے میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کیلئے ایم ڈی کیٹ امتحان کے شیڈول میں تبدیلی اور ٹیسٹ ایف ایس سی کے نصاب کے مطابق ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ایم ڈی کیٹ امتحان ایف ایس سی امتحان ختم ہونے کے پندرہ دن کے اندر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ پی ایم ڈی سی قبل ازیں ایف ایس سی امتحان کے نتائج کے بعد ایم ڈی کیٹ امتحان منعقد کرتا تھا۔

پی ایم ڈی سی نے رواں سال ایف ایس سی امتحان دینے والے تمام طلبہ کو ایم ڈی کیٹ امتحان میں شرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے ، تاہم ایف ایس سی میں 65 فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی ہو گا، چاہے مذکورہ طلبہ ایم ڈی کیٹ امتحان میں کامیاب ہو جائیں ۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق آئندہ سال ایم ڈی کیٹ امتحان ایف ایس سی نصاب کے مطابق لیا جائے گا اور طلبہ کو کسی دوسرے نصاب کی تیاری نہیں کرنی ہو گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak