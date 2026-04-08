صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں 280 روپے پٹرول،باقی ملک میں کیوں نہیں؟

  • پاکستان
مارجن میں اضافہ نہ کیا گیا تو پٹرول پمپ چلانا ممکن نہیں رہے گا: ایسو سی ایشن رہنما

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) پاکستان پٹرول پمپس ڈیلرزایسوسی ایشن اور آل پاکستان پٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کاکہناہے بلوچستان میں 280 روپے پٹرول،باقی ملک میں کیوں نہیں؟ مارجن میں اضافہ نہ کیا گیا تو پٹرول پمپ چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے مارجن میں انوائس قیمت کے حساب سے فوری آٹھ فیصد تک اضافہ کیا جائے ، موجودہ مارجن شدید معاشی دباؤکے باعث ناقابل عمل ہو چکا اوربڑھتی پٹرولیم قیمتوں، مہنگائی اور کاروباری اخراجات میں غیر معمولی اضافے کے باعث موجودہ حالات میں کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، عالمی مارکیٹ کے اثرات کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے پہلے سے کم مارجن مزید متاثر کیا جس کے باعث کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ، حکومت نے اس مطالبے پر توجہ نہ دی تو ملک بھرمیں ایندھن کی فراہمی متاثر ہونے کی وجہ پٹرول پمپس بند ہو جائینگے ۔ اس بات کا اظہار چیئرمین پاکستان پٹرولیم ڈیلرزا یسوسی ایشن عبد السمیع خان، چیئرمین آل پاکستان پٹرولیم اونرز ایسوسی ایشن ہمایوں خان، گل نواز ، انعام الحق، اختر نواز خان، راجہ وسیم ، عرفان الٰہی و دیگر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کیا۔ ایسوسی ایشنز کے رہنماؤں نے کہاکہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے او ایم سی کو فائدہ ہوا کسی ڈیلر کو نہیں ۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے پہلے سے کم مارجن کو مزید متاثر کیا، اس اقدام کی وجوہات میں مسلسل بڑھتی مہنگائی آپریشنل اخراجات میں 300 فیصد تک اضافہ، سرمایہ کاری اور فنانسنگ لاگت میں نمایاں اضافہ شامل ہیں۔ ہمارا کمیشن فیصد کی بنیاد پر طے کیا جائے ۔ حکومت زیادتی کر رہی کیونکہ کمیشن فکس ہے اس لئے پٹرولیم مصنوعات کی قیمت 500 تک جانے پر بھی وہی کمیشن چل رہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak