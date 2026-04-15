پولیو مہم:پہلے روز 1کروڑ 37لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن

  • پاکستان
پولیو مہم:پہلے روز 1کروڑ 37لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن

پنجاب 72لاکھ، سندھ 30لاکھ، پختونخوا 22لاکھ، بلوچستان 7لاکھ بچے شامل اسلام آباد میں 1لاکھ 43ہزار، جی بی میں 96ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت کی ملک گیر قومی انسدادِ پولیو مہم کے پہلے روز ایک کروڑ 37لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی، نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے مطابق پنجاب میں 72لاکھ 33ہزار، سندھ میں 30لاکھ 80 ہزار، خیبر پختونخوا میں 22لاکھ 78ہزار، بلوچستان میں 7لاکھ 2ہزار، آزاد جموں و کشمیر میں 2لاکھ 43ہزار، اسلام آباد میں 1لاکھ 43ہزار اور گلگت بلتستان میں 96ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ۔ مہم کے دوران4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کی زندگی محفوظ بنانے میں مصروف ہیں۔ مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت منعقد کی گئی ہے ۔ بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔ مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔

 

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

کینیڈا:یونیورسٹی کا سالگرہ پر انوکھا جشن،ورلڈ ریکارڈ

صبح کافی سے پہلے برش دانتوں کیلئے کیوں ضروری ہے

بھارت ، دلہن نے منہ دکھائی کیلئے 90لاکھ مانگ لئے

گھٹنوں کو اگلے 10سال تک مضبوط رکھنے کے طریقے

چین،پیٹ سے بچپن میں نگلا ہوا تھرمامیٹر نکال لیا گیا

11 ہزار سال قبل مرنیوالی 3 سالہ بچی کی باقیات دریافت

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
