صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ:این جی اوز کی غیر ملکی فنڈنگ پر نگرانی کی حکومتی پالیسی بحال

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مقامی این جی اوز کی غیر ملکی فنڈنگ پر کڑی نگرانی کی حکومتی پالیسی 2022ء بحال کردی۔

عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قراردے دیا، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ  سنگل بینچ کاحکومتی پالیسی کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا،  حکومت رولز آف بزنس کے تحت پالیسی سازی کی مکمل مجاز ہے ،ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے غیر ملکی فنڈنگ پر پابندیوں کو سنگل بینچ کے روبروچیلنج کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ این جی اوز پہلے ہی 1860 کے ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، نئی حکومتی پالیسی کام میں مداخلت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:کنگزمین کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل چھٹی شکست

ذاتی ریکارڈز کے بجائے ٹیم کی جیت ترجیح :فہیم اشرف

کلائی کی انجری ، الکاراز بارسلونا اوپن سے دستبردار

انڈر 18نیشنل ہاکی چیمپئن شپ،سیمی فائنلسٹ لائن مکمل

فرنچ اوپن کی رقم میں ریکارڈ اضافہ،پلیئرز کیلئے اقدامات

دورہ بنگلادیش کیلئے قومی ٹیسٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
Dunya Bethak