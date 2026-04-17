صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر لیگ:کنگزمین کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل چھٹی شکست

  • کھیلوں کی دنیا
راولپنڈیز نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 121 رنز بنائے ، کنگزمین نے ہدف 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کی جانب سے دیا جانے والا 151 رنز کا ہدف 2 وکٹ نقصان کے 15.5 اوورز میں حاصل کیا

کراچی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ 11 کے چوبیسویں میچ میں حیدرآباد کنگزمین نے راولپنڈیز کو5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو باآسانی 8 وکٹوں سے شکست ہرا دیا۔راولپنڈیز 6 میچز کھیلنے کے باوجود تاحال فتح سے محروم ہے ۔نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں راولپنڈیز کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے ، سیم بلنگز 26 اور یاسر خان 24 رنز بناکر نمایاں رہے ۔حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے محمد علی اور حنین شاہ نے 3، 3 وکٹیں حاصل کیں۔حیدرآباد کنگزمین نے شاندار بیٹگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 122 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ حیدرآباد کنگزمین کی جانب سے عرفان خان نیازی 34 رنز کے ساتھ ناٹ آوٹ رہے ۔راولپنڈیز کی جانب سے آصف آفریدی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ،حنین شاہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ 25ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کی جانب سے دیا جانے والا 151 رنز کا ہدف 2 وکٹ نقصان کے 15.5 اوورز میں حاصل کرلیا۔سمیر منہاس نے 36 گیندوں پر 58 رنز کی اننگز کھیلی، محمد فائق 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ، ڈیون کونوے 53 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے ، شاداب خان نے برق رفتار 31 رنز بنائے ۔کراچی کنگز کی جانب سے حسن اور معین علی نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 150 رنز بنائے تھے ۔ریزا ہینڈرکس نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ جیسن روئے 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے شاداب خان اور ریزا ہینڈرکس نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، فہیم اشرف اور محمد حسنین نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

Dunya Bethak