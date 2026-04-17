  • کھیلوں کی دنیا
دورہ بنگلادیش کیلئے قومی ٹیسٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان

اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)دورہ بنگلادیش کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان اگلے ہفتے متوقع ہے ، منتخب کھلاڑیوں کا کیمپ 29 اپریل سے کراچی میں لگے گا۔

 ذراع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ میں بھی رد و بدل کا امکان ہے ، اظہر محمود کی جگہ سرفراز احمد ہیڈ کوچ ہوں گے ۔ کھلاڑیوں کے انتخاب میں بھی سرفراز احمد کی رائے شامل کی جائے گی جبکہ سلیکٹرز نے کھلاڑیوں کے ناموں پر مشاورت کا آغاز کردیا ہے ۔ گزشتہ برس جنوبی افریقا کے خلاف سیریز کی ٹیم میں تین سے چار تبدیلیوں کا امکان ہے ۔پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ٹیسٹ میچز 8 اور 16 مئی کو شیڈول ہیں۔

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی10 وارداتیں ، شہری لاکھوں سے محروم

بارات آنے سے قبل دلہن قتل ملزم نے اپنا گلا بھی کاٹ لیا

24 گھنٹوں میں 60 ملزم گرفتار ،منشیات واسلحہ برآمد

مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر، ڈرائیور پکڑاگیا

شہری سے موبائل فون چھین لیاگیا

ون وے کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
