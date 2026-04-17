پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل کا شکار
بیونس آئرس(نیٹ نیوز)ارجنٹائن میں سکول پارٹی کے لیے بچے کو انوکھے انداز سے تیار کرنے نے ماں کو مشکل میں پھنسا دیا۔
سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیٹکس پینٹ سے رنگے بچے سے رنگ اتارنے کی کوشش جاری ہے ۔ بچے کی والدہ نے سکول کاسٹیوم (لباس) پارٹی کے لیے اپنے بیٹے کو لیٹکس پینٹ سے رنگ دیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ اس پینٹ کو باآسانی سے صاف کیا جا سکے گا۔ تاہم، متعدد کوششوں کے باوجود رنگ صاف نہیں ہو سکا۔سوشل میڈیا پر بچے کی والدہ کی اس لا پروائی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے ،صارفین کا کہنا تھا کہ بچوں پر اس طرح کے تجربات سے پرہیز کرنا چاہئے ۔