صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28کروڑ کی پکاسو پینٹنگ صرف 32ہزار میں فروخت

  • عجائب دنیا
پیرس(نیٹ نیوز) ہسپانوی مصور پابلو پکاسو کی ایک قیمتی شاہکار پینٹنگ، جس کی مالیت 10 لاکھ ڈالر (تقریباً 28 کروڑ پاکستانی روپے ) سے زائد ہے ، محض 100 یورو (تقریباً 117 ڈالر) میں فروخت ہو گئی ہے ۔

یہ حیران کن واقعہ پیرس میں منعقدہ ایک خصوصی خیراتی لاٹری کے نتیجے میں پیش آیا۔‘آری ہوڈارا’ نامی شخص، جو پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر سیلز مین ہیں، اس خوش قسمت قرعہ اندازی کے فاتح قرار پائے ۔1 پکاسو برائے 100 یورو نامی اس مہم کے تحت پکاسو کی 1941 کی تخلیق Tte de Femme کو بطور انعام پیش کیا گیا تھا۔یہ پینٹنگ پیرس کی اوپیرا گیلری کی جانب سے عطیہ کی گئی تھی۔ اس میں ایک خاتون کا چہرہ مختلف سرمئی رنگوں میں منفرد کیوبسٹ انداز میں دکھایا گیا ہے ، جو پکاسو کے فن کا خاصہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ رمشا خان کا شادی کے فوراً بعد بڑا فیصلہ

ایسی جگہ پہنچ گئی ہوں اب سہارے کی ضرورت نہیں:تاپسی

صبا قمر کی مداح ہوں، پہلی ملاقات پررو پڑی تھی:کرن اشفاق

بالی ووڈ اداکاروں کے بچوں کیلئے بہت ظالم :روینہ ٹنڈن

خاندانی روابط کامیابی کی ضمانت نہیں:مومل شیخ

زین ملک اپنے ذاتی سٹوڈیو کے مالک نکلے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
Dunya Bethak