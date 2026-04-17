ایف بی آر ٹیکس نظام کو مؤثر بنانے کیلئے تکنیکی کمیٹی قائم

  • پاکستان
فہیم محمد کمیٹی سربراہ مقرر، ارشد حسین، احمد کمال ، خالد جمیل ارکان ہونگے

 اسلام آباد (ایس ایم زمان) چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ٹیکس وصولی کے نظام کو مؤثر بنانے اور ٹیکس گزاروں کے خطرات کی جانچ کے عمل یعنی کمپلائنس رسک مینجمنٹ (سی آر ایم) فریم ورک کو فعال بنانے کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کی سربراہی ممبر آڈٹ اینڈ سی آر ایم فریم ورک فہیم محمد کریں گے جبکہ دیگر ارکان میں ڈائریکٹر جنرل ارشد حسین، کراچی کے چیف کمشنر احمد کمال، گوجرانوالہ کے چیف کمشنر محمد خالد جمیل، پی آر اے ایل کے چیف ڈومین آفیسر زین العابدین ساہی اور کراچی ایل ٹی او کے چیف کمشنر شبہِ الاعجاز شامل ہیں۔ محمد وسیم کو کمیٹی کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے ۔کمیٹی کو جامع ذمہ داریاں (ٹی او آرز) سونپی گئی ہیں جن کا مقصد سی آر ایم کے موجودہ ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لے کر نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے 

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:کنگزمین کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل چھٹی شکست

ذاتی ریکارڈز کے بجائے ٹیم کی جیت ترجیح :فہیم اشرف

کلائی کی انجری ، الکاراز بارسلونا اوپن سے دستبردار

انڈر 18نیشنل ہاکی چیمپئن شپ،سیمی فائنلسٹ لائن مکمل

فرنچ اوپن کی رقم میں ریکارڈ اضافہ،پلیئرز کیلئے اقدامات

دورہ بنگلادیش کیلئے قومی ٹیسٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ
