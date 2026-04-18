انفورسمنٹ آفیسر اور پنجاب پولیس کے سب انسپکٹر کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

انفورسمنٹ آفیسر اور پنجاب پولیس کے سب انسپکٹر کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

لاہور(خبر نگار) پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر کی 101 اسامیوں کے لیے 404 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں ۔

 مجموعی طور پر 80 ہزار امیدواروں نے فیز ون کے امتحان میں شرکت کی جس میں 20 ہزار امیدوار کامیاب ہوئے تھے ۔ کامیاب امیدواروں سے جنرل نالج اور انگلش مضمون کا پیپر لیا گیا جنرل نالج میں تقریبا 9 ہزار امیدواروں نے کامیابی حاصل کی جس کے بعد ان کا انگلش مضمون کا پیپر چیک کیا گیا ہے ۔ جس میں پاس ہونے والے امیدواروں کی لسٹ لگائی گئی ہے اور انہیں نفسیاتی جائزے اور انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے ۔پنجاب پولیس شیخوپورہ ریجن میں سب انسپکٹر کی 23 اسامیوں کے لیے 23 امیدواروں کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں پروفیسر آف فارماکولوجی کی 2 اسامیوں کے لیے 2 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں۔ محکمہ زراعت کے پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز ونگ میں آئی ٹی اسپیشلسٹ کی ایک آسامی کے لیے ایک امیدوار کو حتمی طور پر کامیاب قرار دیا گیا ہے ۔ کامیاب امیدواروں کی تفصیلات پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ گلیڈی ایٹرز کی کامیاب چڑھائی قلندرز کو شکست

بھارت واڈا قوانین کی خلاف ورزی میں سرِ فہرست قرار

سٹٹگارٹ ٹینس، ایلینا اور کوکو کوارٹر فائنل میں داخل

جاپان کے گولڈ میڈلسٹ فگر سکیٹنگ جوڑی کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

پاکستان ویمنز سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کادوسرا روز

ورلڈ ایتھلیٹکس،ترکیہ کی شہریت کی 11 درخواستیں مسترد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن
